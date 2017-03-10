При этом пока приходится регистрировать и выписывать старую форму. Что с налоговым кредитом?

Несмотря на то, что первого марта 2017 г. вступил в силу приказ Минфина от 23.02.2017 г. №276, которым были утверждены новая форма налоговой накладной, а также порядок ее заполнения, и вместе с ними расчет корректировки, фискальные органы оказались абсолютно не готовы к таким изменениям и даже не обеспечили для налогоплательщиков возможность выполнять эти законодательные нормы.

Согласно пункту 3 Порядка заполнения налоговой накладной, налоговые накладные подлежат госрегистрации в Едином реестре НН в порядке, который устанавливает Кабинет министров. И по форме, которая действует на день такой регистрации. Таким образом налоговые накладные, составленные до первого марта 2017 г., но зарегистрированы уже после этой даты, подлежат регистрации в Едином реестре НН по новой форме.

При этом ни одна из многочисленных программ, с помощью которых плательщики налогов могут выписывать и регистрировать налоговые накладные с первого марта не позволяют сделать этого. Как результат, встал вопрос: а будут ли признаваться накладные, выписанные с первого марта по старой форме, даже несмотря на то, что они зарегистрированы в ЕРНН, и будет ли право на налоговые кредит у покупателей?

Фискальная служба на своем сайте сообщила (чтобы как-то смягчить ситуацию), что в связи с некоторой доработкой программного обеспечения и созданием надлежащих комфортных условий для плательщиков налогов налоговые накладные, а также расчеты корректировок по новой форме будет регистрироваться в Едином реестре НН, начиная с 16 марта 2017 года. До указанной даты будет происходить регистрация по старым нормам. Таким образом у фискаловов нет прав менять нормы действующего законодательства, поэтому, к нашему сожалению, такое объявление на сайте Государственной фискальной службы не дает ответа на вышепоставленные вопросы.

Аудитор АФ «Триада» Сергей Гонтаровский