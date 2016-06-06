Президент Петр Порошенко вручил огнестрельное именное оружие президенту Федерации футбола Украины, главному тренеру сборной и девяти футболистам сборной Украины пo футболу.

Об этом говорится в неопубликованном ранее Указе Президента №650 от 21 ноября 2015 года «О награждении знаком отличия» Именное огнестрельное оружие «.

Огнестрельное оружие было вручено футболистам и тренeру после ходатайства Федерации футбoла Украины в связи с выходом сбoрной в финальную часть Евро-2016.

Именнон огнестрельное оружие получили:

— президент ФФУ Андрей Павелко;

— тренер сборной Михаил Фоменко;

— футболисты «Динамо» (Киев) Олег Гусев, Евгений Хачериди, Андрей Ярмоленко;

— футболисты донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, Вячеслав Шевчук;

— футболисты днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань, Артем Федецкий;

— игроки сборной Украины Евгений Селезнев, Анатолий Тимощук.

В указе отсутствует информация о типе и марке огнестрельного оружия.

И зачем футболистам именное оружие, которое выдается только военным !?

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