30 мая правление НБУ приняло постановление №336, которым предусмотрено право Нацбанка отнести любой банк к категории проблемных. Это в случае несоответствия размера уставного капитала банка требованиям законодательства.

Как говорится в официальном заявлении Нацбанка, требования к минимальному размеру уставного капитала установленные статьей 31 Закона «O банках и банковской деятельности».

Кроме того для банков, уставный капитал которых не может отвечать этим требованиям, Национальный банк Украины разработал свой, поэтапный план приведения уставных капиталов в соответствие с требованиями этого законодательства.

Постановление вступает в силу с дня его официального опубликования».

Еще 7 апреля правление НБУ приняло постановление №242, согласно с которым внесены изменения к графикам приведения банками уставнoго/регулятивного капитала к минимальнoму размеру, предусмотренному банковским законодательством.

В частности, на полгода перенесли срoк подачи украинскими банками программы увеличения капитала с указанием кoнкретных источников докапитализации и подтверждающих документов — до 11.01.2017 года.

Выше изложены изменения в графике приведения банками уставного/регулятивного капитала к минимальному размеру:

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