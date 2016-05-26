Украинские дороги признали одними из худших в мире

Украинские дороги — одни из худших в мире. По качеству дорожного покрытия в рейтинге 2012 года наша страна оказалась на 7 месте с конца — всего в перечне было 144 страны. Эксперты Всемирного экономического форума оценили украинские дороги немного выше два балла из семи.

Больше всего в Украине гибнет людей на дороге Львов-Тернополь — 50 погибших на 100 аварий.

Если проследить за автомобильными авариями, которые произошли в Украине за первые три месяца 2010 года, можно заметить определенные тенденции:

— больше всего аварий случается во вторник,

— чаще всего калечатся в пятницу,

— чаще всего аварии происходят в 12.00,

— больше всего участников ДТП в 17.00,

— самый распространенный вид аварии — столкновение, в нем же больше погибают,

— самая распространенная причина ДТП — нарушение правил маневрирования,

— причина аварий с наибольшим травматизмом и гибелью — превышение безопасной скорости движения,

— чаще всего аварии совершают водители со стажем более пяти лет,

— всего ДТП случается на дорогах: Киев-Харьков, Киев-Чоп, Киев-Одесса,

— больше всего людей погибают на дороге Львов-Тернополь — 50 погибших на 100 аварий.

Роман ЗАПОРОЖЧЕНКО