Украинские дороги признали одними из худших в мире

Украинские дороги — одни из худших в мире. По качеству дорожного покрытия в рейтинге 2012 года наша страна оказалась на 7 месте с конца — всего в перечне было 144 страны. Эксперты Всемирного экономического форума оценили украинские дороги немного выше два балла из семи.
Больше всего в Украине гибнет людей на дороге Львов-Тернополь — 50 погибших на 100 аварий.
Если проследить за автомобильными авариями, которые произошли в Украине за первые три месяца 2010 года, можно заметить определенные тенденции:
— больше всего аварий случается во вторник,
— чаще всего калечатся в пятницу,
— чаще всего аварии происходят в 12.00,
— больше всего участников ДТП в 17.00,
— самый распространенный вид аварии — столкновение, в нем же больше погибают,
— самая распространенная причина ДТП — нарушение правил маневрирования,
— причина аварий с наибольшим травматизмом и гибелью — превышение безопасной скорости движения,
— чаще всего аварии совершают водители со стажем более пяти лет,
— всего ДТП случается на дорогах: Киев-Харьков, Киев-Чоп, Киев-Одесса,
— больше всего людей погибают на дороге Львов-Тернополь — 50 погибших на 100 аварий.
Роман ЗАПОРОЖЧЕНКО