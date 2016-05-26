Наихудшей в нашей стране есть трасса «Н11» на дороге в отрезке Кривой Рог-Николаев.
По мнению автомобилистов, худшей в нашей стране есть трасса «Н11. Это отрезок Кривой Рог-Николаев, передает «Автовод».
Опасными для машины есть еще такие участки трасс:
Николаев-Кировоград;
Кривой Рог-Никополь-Запорожье;
Кировоград-Кривой Рог;
Тернополь- Львов;
Чигирин-Кременчуг;
Вижница-Косов-Татаров.
Таким образом в топ худших трасс вошли не только областные и районные дороги, а также национальные, и международные трассы.
Сами авторы эксперимента с худшими трассами отмечают, что в то время, когда они только начинали работать над задумкой, не представляли всего масштаба проблемы. Как выяснилось, в Украине проще назвать автодороги, по которым автомобилям можно ездить.
Виталий Мосейчук, эксперт