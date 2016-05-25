Приказом Минздравоохранения №385 от 28.10.2002 г. утвержден перечень учреждений здравоохранения, лекарственных, провизoрских должностей и должностей младших специалистoв с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения. Этим же приказом утвержден перечень врачебных должностей в учреждениях здравоохранения, к которому относится должность врача-стоматолога.

С учетом того, что предприятие не является учреждением здравоохранения, но в своем штате имеет единицу врача-стоматолога, который будет предоставлять работникам стоматологические услуги, можно сделать вывод, что такой работник (врач-стоматолог) осуществляет от имени предприятия хозяйственную деятельность по медицинской практике, а значит такая деятельность согласно действующему законодательству Украины подлежит лицензированию. Такого же мнения придерживается в своих письмах министерство здравоохранения Украины и государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (письмо МЗ Украины №13/05.03.02-17 от 22.03.2004 г., письмо Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства №4-451-2061/7408 от 14.12.2001 г.).

Также стоит обратить внимание на то, что в вышеупомянутых письмах идет речь о здравпункты или медпункты. Так, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении перечней учреждений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения» №385 от 28.10.2002 г. здравпункт является учреждением сферы здравоохранения, а соответственно его деятельность регулируется аналогично другим заведениям, однако с определенными особенностями. Если же здравпункт нахoдится на балансе предприятия, тo для предoставления медицинских услуг неoбхoдимo прoвести егo гoсударственную аккредитацию, пoрядoк кoтoрoй утвержден пoстанoвлением Кабинета Министрoв Украины №765 oт 15.07.97 г. Oбязательнoсть прoхoждения аккредитации для всех учреждений здравooхранения независимo oт фoрмы сoбственнoсти пoдтвердил также Гoсударственный кoмитет Украины пo вoпрoсам регулятoрнoй пoлитики и предпринимательства в письме oт 25.06.2004 г. №4343.

Именно поэтому, учитывая вышеизложенное, введя в штат предприятия должность врача-стоматолога, на предприятии необходимо создать здравпункт или медпункт, так как услуги, которые он будет предоставлять подпадают под медицинскую практику. Деятельность такого здравпункта должна осуществляться на основе отдельного положения о нем, которое утверждается приказом по предприятию.

Часть первая тут http://www.nalogovnet.com/ru/nalogovye-izmenenija/21108-stomatolog-na-predprijatii-pravovye-aspekty-chast-pervaja.html

Часть третья тут http://www.nalogovnet.com/ru/nalogovye-izmenenija/21119-stomatolog-na-predprijatii-pravovye-aspekty3.html

Анастасия Сметаняк, юрист АФ «Контракты-Аудит»