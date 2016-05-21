В новом действующем правительстве Владимира Гройсмана вдвое увеличили количество вице-премьеров (с трех до шести), есть еще первый вице-премьер.

Например, в Великобританском правительстве была предусмотрена только одна должность вице-премьера, да и ее сократили в 2015м.

В правительстве Соединенных штатов Америки также есть всего лишь один вице-президент. И вот только Россия еще «круче» Украины — в правительстве РФ один первый и аж семь (!) вице-премьеров.

Нардеп от БПП Ирина Луценко отметила, что народные избранники задавали вопросы премьеру Владимиру Гройсману, не много ли вице-премьеров предусмотрено в новом правительстве.

Ответ бывшего спикера Верховной Рады она процитировала дословно: «Вот когда я работал в городской мэрии Винницы, а это на минуточку совсем другие масштабы, то проблем было настолько много, что у меня, как главы мерии было семь заместителей.

Уже после первой своей каденции количество проблем значительно уменьшилась и заместителей осталось всего пять. И давайте не забывать, что мы сейчас фактически находимся в состоянии войны, что … 1,5 млн временно перемещенных граждан остались без необходимого жилья, без работы, без элементарной возможности существовать … Поэтому мы должны позаботится, чтобы появились чиновники, занимающиеся вопросами переселенцев, а также вопросами реинтеграции и полного восстановления разрушенного Донбасса, вопросами участников АТО. Еще нужен седьмой вице-премьер по евроинтеграции».

Боюсь, что, к сожалению, сбудется украинская пословица, которая гласит: «у семи нянек дитя без глаза».

От средних мировых показателей ВВП на душу населения Украина отстает в пять раз.

Объем ВВП в 2015 г. в мире (валового внутреннего продукта (ВВП) 2015) составил около $ 77,27 трл., при общей численности населения мира 2015го в 7,2 млрд. человек, мы получим средний ВВП в мире на человека около $ 10,7 тыс.

Как сообщает Международный валютный фонд, в 2015м в Украине ВВП на душу населения, к сожалению, составил $2001,6.

Таким образом Украина от средних мировых показателей ВВП на душу населения отстает в 5 раз ?!

Виталий Мосейчук, эксперт

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