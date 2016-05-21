Составление налоговой накладной в случае, когда условиями договора предусмотрен перевод долга на третье лицо.ГУ ДФС в Ровенской области в письме от 26.04.2016 г. №938/10/17-00-12-01-07 рассмотрело вопрос о выписке налоговой накладной в случае, когда условиями договора предусмотрен перевод долга на третье лицо.Налоговики напомнили, что в соответствии с пунктом 201.1 Налогового кодекса на дату возникновения налогoвых обязательств налогоплательщик должен составить налоговую накладную, а также зарегистрировать накладную в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).В такой налоговой накладной должны указываться в отдельно взятых строках обязательные реквизиты, а именно: полное или сокращенное название, которое указано в уставных документах юрлица или фамилия, имя и отчество (ФИО) физического лица, которое зарегистрированно в качестве плательщика НДС (налога на добавленную стоимость), — покупателя/получателя товаров (услуг).Поставщик при осуществлении операции по выполнению работ и оказанию услуг начисляет налоговые oбязательства по НДС, составляет и регистрирует в ЕРНН налогoвую накладную. Такая налоговая накладная, зарегистрированная в ЕРНН, будет основанием для должника для соответственного включения сумм НДС (указанных в ней), в состав налогового кредита.Следовательно, независимо от того, что согласно с условиями договора исполнения обязанности по оплате за товары или услуги возложено на другое лицо, налоговая накладная сoставляется на покупателя (получателя) товаров или услуг.По информации Бухгалтер 911

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